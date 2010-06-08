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Смелые синички в ЯНАО

Автор:
Vovan89
Дата публикации:
01:53
  • 17
  • 0

Синичка прилетела поесть и не боясь села на ладонь.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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