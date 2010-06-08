Смелые синички в ЯНАО
- Автор:
- Vovan89
- Дата публикации:
- 01:53
-
- 17
Синичка прилетела поесть и не боясь села на ладонь.
- 17
В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"
В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега
В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал
Снег в Лондоне парализовал движение
В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс
Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели
В Москве опять очереди у Третьяковской галереи
Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве
Экскаватор "утонул" в пруду в Бирюлевском дендропарке в Москве
Синичка прилетела поесть и не боясь села на ладонь.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)