Новогодний Петербург ч.3 "Музыкальное оливье" в Культурном центре Елены Образцовой

Автор: Аноним Дата публикации: 00:20

21

21 1

Культурный центр Елены Образцовой (Невский 65) отметил в 2016 году 20 лет. Создала его и долгие годы работала с музыкантами сама народная артистка СССР Елена Образцова. А еще мастер-классы известных мастеров сцены, Международные конкурсы. Сейчас тоже почти ежедневно проводятся концерты, встречи с известными музыкантами - вот фрагмента из "Новогоднего оливье" от 14.01.2017 г.