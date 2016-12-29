Новогодний Петербург ч.3 "Музыкальное оливье" в Культурном центре Елены Образцовой
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- Аноним
- Дата публикации:
- 00:20
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Культурный центр Елены Образцовой (Невский 65) отметил в 2016 году 20 лет. Создала его и долгие годы работала с музыкантами сама народная артистка СССР Елена Образцова. А еще мастер-классы известных мастеров сцены, Международные конкурсы. Сейчас тоже почти ежедневно проводятся концерты, встречи с известными музыкантами - вот фрагмента из "Новогоднего оливье" от 14.01.2017 г.
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