В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

Экскаватор "утонул" в пруду в Бирюлевском дендропарке в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новогодний Петербург ч.3 "Музыкальное оливье" в Культурном центре Елены Образцовой

Новогодний Петербург ч.3 "Музыкальное оливье" в Культурном центре Елены Образцовой

Автор:
Аноним
Дата публикации:
00:20
  • 21
  • 1

Культурный центр Елены Образцовой (Невский 65) отметил в 2016 году 20 лет. Создала его и долгие годы работала с музыкантами сама народная артистка СССР Елена Образцова. А еще мастер-классы известных мастеров сцены, Международные конкурсы. Сейчас тоже почти ежедневно проводятся концерты, встречи с известными музыкантами - вот фрагмента из "Новогоднего оливье" от 14.01.2017 г.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • Leobr
    01:58
    Музыкальное оливье
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

51 1
12.01 10:01 | Felyxina
Кот Михаил вообразил себя ёлочной игрушкой
16 0
03:01 | Leobr
Новогодний Петербург ч.4 Концерт ансамбля польской песни и танца "Корале" в соборе после службы
105 0
29.12.2016 22:41 | Гринфельд Павел
Музыкально-новогодний концерт прошёл для пассажиров в вестибюле станции метро "Маяковская"
95 2
16.09.2016 22:13 | Uwis
Завершающий аккорд гастролей миланского театра Ла Скала
707 0
07.02.2011 13:14 | Стрелец
Прощание с легендой оперетты