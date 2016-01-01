Новогодний Петербург ч.4 Концерт ансамбля польской песни и танца "Корале" в соборе после службы

Автор: Leobr Дата публикации: 03:01

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В соборе святого Станислава (настоятель о.Кшиштоф Пожарский) Санкт-Петербурга во время воскресной службы пел самодеятельный хор польской песни и танца "Корале". Потом они отдельно выступили с новогодними колядками на польском языке. На службе присутствовал Генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурга Анджей Ходкевич. Во время службы на органе играл Игорь, а после концерта Ольга. Предлагаю маленькие фрагменты службы, концерта и игры на органе.