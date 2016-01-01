Жители Абинска сняли видео о состоянии дорог города
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 08:10
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"Настоящий дорожный ужас! И это - самая обычная дорога в Абинске!" - рассказывает мобильный репортёр.Эти кадры с улицы Весенней. "Таких дорог вы еще не видели!" - уверяет автомобилист. И хоть пора оттепелей ещё не наступила, асфальта здесь уже нет.
В таком состоянии проезжая часть, по словам мобильного репортёра, находится круглый год. Будто бы дорогу никогда и не ремонтировали с времен Великой Отечественной Войны.
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