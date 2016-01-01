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Снежная погода снова вернулась в столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16.01 18:02
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В столицу вернулся снегопад. После обеда снежинки медленно начали падать, а уже ближе к вечеру снегопад приобрёл более сильную интенсивность.

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