Снежная погода снова вернулась в столицу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16.01 18:02

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В столицу вернулся снегопад. После обеда снежинки медленно начали падать, а уже ближе к вечеру снегопад приобрёл более сильную интенсивность.