Небезопасная красота на жилом доме в юго-западном округе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16.01 18:03
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На жилом доме № 25 по проспекту Вернадского (со двора) свисает с балконов и водосточных труб небезопасная красота- сосульки.
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На жилом доме № 25 по проспекту Вернадского (со двора) свисает с балконов и водосточных труб небезопасная красота- сосульки.
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