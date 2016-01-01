Густой смог накрыл Южноуральск

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Небезопасная красота на жилом доме в юго-западном округе столицы

Небезопасная красота на жилом доме в юго-западном округе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16.01 18:03
  • 31
  • 0

На жилом доме № 25 по проспекту Вернадского (со двора) свисает с балконов и водосточных труб небезопасная красота- сосульки.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
10:48 | Евгений
Серьезная авария с участием рейсового автобуса на юго-западе Москвы
31 0
16.01 18:02 | LaimeLaim
Снежная погода снова вернулась в столицу
60 0
16.01 15:58 | Danil
В Самаре выгорел частный дом на двух хозяев
34 0
16.01 10:57 | Елена Сидельникова
В Орле не убирают дворы после снегопада
34 0
16.01 18:02 | LaimeLaim
Подготовка территории у строительству ТПУ станции метро "Проспект Вернадского"