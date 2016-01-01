Небезопасная красота на жилом доме в юго-западном округе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16.01 18:03

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На жилом доме № 25 по проспекту Вернадского (со двора) свисает с балконов и водосточных труб небезопасная красота- сосульки.