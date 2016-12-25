В Москве в «Гостином дворе» открылась Всероссийская ярмарка мёда

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16.01 18:42

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В «Гостином дворе» открылась Всероссийская ярмарка мёда. Пчеловоды со всех уголков России, где добывается пчёлами мёд, привезли вкусное и полезное, а также лечебное лакомство в Москву. Килограмм мёда можно купить от 650 рублей и выше, постоянным покупателям скидки. Ярмарка будет работать до 2 февраля.

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105 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176870

Интервью: Аганина Ольга - пчеловод из республики Марий Эл.