Огромные сосульки свисают с крыш жилых домов в подмосковных Люберцах

Автор: Анна Гутникова Дата публикации: 16.01 21:54

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Огромные сосульки свисают с крыш жилых домов в подмосковных Люберцах. Уже 3 дня никто заниматься ими не хочет.