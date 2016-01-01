Густой смог накрыл Южноуральск

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Огромные сосульки свисают с крыш жилых домов в подмосковных Люберцах

Огромные сосульки свисают с крыш жилых домов в подмосковных Люберцах

Автор:
Анна Гутникова
Дата публикации:
16.01 21:54
  • 29
  • 0

Огромные сосульки свисают с крыш жилых домов в подмосковных Люберцах. Уже 3 дня никто заниматься ими не хочет.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
02:01 | Vladimir Dubrovsky
Тамбовскую область завалило снегом
81 0
16.01 23:24 | Your_Korn
Коммунальная авария в городе Дубна привела к затоплению подъезда в жилом доме
34 0
16.01 22:40 | RAKOVGA
В Липецке не расчищают тротуары для пешеходов
37 0
16.01 18:04 | Станислав Скидан
Большие завалы снега скопились с начала зимы в городе Донском Тульской области
62 0
16.01 23:15 | Александр Тимофеев
Дороги в Симферополе после дождя превращаются в реки