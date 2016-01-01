Дороги в Симферополе после дождя превращаются в реки

Автор: Александр Тимофеев Дата публикации: 16.01 23:15

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После дождя заезд на мост затруднен и участок дороги превращается в маленькое море. И так происходит каждый раз после осадков.