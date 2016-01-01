Густой смог накрыл Южноуральск

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег и лёд свисают с крыши торгово-офисного центра в Белгороде

Снег и лёд свисают с крыши торгово-офисного центра в Белгороде

Автор:
Татьяна
Дата публикации:
16.01 21:49
  • 22
  • 0

Огромные пласты снега и льда свисают с крыши торгово-офисного центра в Белгороде. Лестница, которая ведёт к магазину игрушек и книжному магазину, вся усыпана глыбами льда, которые уже рухнули вниз. А в это время на головы прохожих грозятся упасть и другие льдины. По тротуару вдоль этого здания постоянно ходят и взрослые, и дети, дорога ведет к школе. Никаких ограждений нет. Магазины, к которым опасно подойти, работают. На одном из кадров заметно что-то похожее на провод или веревку, на которых держатся рекламные растяжки, видимо её тоже оборвало льдом.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
02:01 | Vladimir Dubrovsky
Тамбовскую область завалило снегом
81 0
16.01 23:24 | Your_Korn
Коммунальная авария в городе Дубна привела к затоплению подъезда в жилом доме
62 0
16.01 23:15 | Александр Тимофеев
Дороги в Симферополе после дождя превращаются в реки
30 0
16.01 11:03 | Аня Остер
Опасные сосульки свисают с крыши дома в Омске
42 2
15.01 22:19 | Татьяна
Снегопад в Белгороде