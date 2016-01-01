Снег и лёд свисают с крыши торгово-офисного центра в Белгороде

Автор: Татьяна Дата публикации: 16.01 21:49

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Огромные пласты снега и льда свисают с крыши торгово-офисного центра в Белгороде. Лестница, которая ведёт к магазину игрушек и книжному магазину, вся усыпана глыбами льда, которые уже рухнули вниз. А в это время на головы прохожих грозятся упасть и другие льдины. По тротуару вдоль этого здания постоянно ходят и взрослые, и дети, дорога ведет к школе. Никаких ограждений нет. Магазины, к которым опасно подойти, работают. На одном из кадров заметно что-то похожее на провод или веревку, на которых держатся рекламные растяжки, видимо её тоже оборвало льдом.