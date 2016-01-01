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Центр Москвы погряз в реагентной "каше"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
16.01 22:00
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В Москве потеплело. Но не настолько, чтобы всё вокруг растаяло. Грязная "каша" на дорогах Москвы от реагентов, которыми поливают город до такой степени, что растворяется всё, с чем соприкасаются реагенты. Плюс, плохо чистят дороги. Обещанных 10 тысяч единиц уборочной техники на улицах города не видно. А те, которые появляются, не торопятся опускать свои "плуги", чтобы собрать реагентную "кашу" с дорог. Дорогие платные парковки в центре города не чистят. Даже "любимые" пешеходы не в чести у московских властей. Если Тверская и Садовое кольцо вычищены, то стоит отойти в переулки центра Москвы, то все пешеходы погружаются в грязную жижу, да ещё должны увернуться от брызг из-под проезжающих мимо машин. Самая хорошая и надёжная обувь в урбанистически благоустроенном городе - резиновые, болотные сапоги. И это в январе месяце, после аномальных морозов. Страшно представить, что будет весной, в сезон реального таяния снега. Москва вошла в список лучших городов, самых наряженных к Новому году. На новогоднее светопреставление ушли миллиарды бюджетных рублей. На реагенты ушло не меньше. Но кому из москвичей стало от этого лучше, удобнее и комфортнее на улицах своего города. Наверное москвичи просто не понимают своего счастья.

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