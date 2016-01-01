Коммунальная авария в городе Дубна привела к затоплению подъезда в жилом доме

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В городе Дубна Московской области по проспекту Боголюбова дом 33, произошёл прорыв трубы на втором этаже. Произошло это, по всей видимости, в результате износа труб, т.к. за 30 лет существования этого дома трубы не были заменены, не говоря уже о капитальном ремонте. К сожалению, подобное может произойти с каждым и в любой в квартире, однако жильцы исправно платят за капитальный ремонт. Неужели нужно ждать большого ЧП? Когда уже коммунальные службы начнут беспокоиться о жителях, а не о своём собственном кармане?