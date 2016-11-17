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Поле неубранной кукурузы обнаружено в Брянской области

Автор:
Yarij32
Дата публикации:
02:40
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Поле неубранной кукурузы обнаружено в Брянской области. Кукуруза вся накрыта снежной шапкой.

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