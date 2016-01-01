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Тамбовскую область завалило снегом

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
02:01
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На город Тамбов обрушился очень сильный снегопад, высота снежного покрова за день увеличилась на 12 см и теперь высота снежного покрова составляет 52 см. На дорогах и тротуарах наблюдается большой слой снега, во многих местах города лежат огромные сугробы, коммунальные службы не успевают справляться с таким количеством выпавшего снега, многим водителям пришлось очищать свои автомобили от снега.

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