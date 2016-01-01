Тамбовскую область завалило снегом

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 02:01

25

25 0

На город Тамбов обрушился очень сильный снегопад, высота снежного покрова за день увеличилась на 12 см и теперь высота снежного покрова составляет 52 см. На дорогах и тротуарах наблюдается большой слой снега, во многих местах города лежат огромные сугробы, коммунальные службы не успевают справляться с таким количеством выпавшего снега, многим водителям пришлось очищать свои автомобили от снега.