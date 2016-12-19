Выставку азалий и мхов в «Аптекарском огороде» в Москве продлили до 22 января по многотысячным просьбам

Автор: Uwis Дата публикации: 02:07

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По многотысячным просьбам посетителей выставку «Мхи, лишайники и азалии» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» повторно продлили до 22 января. Гости сада могут увидеть более 100 «розовых деревьев», включая уникальную 20-летнюю Новогоднюю азалиевую ёлку с десятками алых цветков, а также лимоны, перцы, цикламены, гортензии, розы, мандарины, экспозицию «Великое Мшистое Царство, или Мохляндия» с мхами, лишайниками, черникой, багульником, хищными растениями.