В Красноглинском районе Самары выгорела квартира: 1 человек погиб

Автор: Danil Дата публикации: 02:23

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В десятом часу вечера в п. Мехзавод произошел серьёзный пожар. В многоэтажке 16-ого квартала, д 10 горела однокомнатная квартира. На месте работали пожарно-спасательные подразделения Самары. Жители почувствовали запах гари и позвонили в МЧС. Первыми на место ЧП прибыли огнеборцы 17 пожарной части. К тому моменту из окон квартиры вырывались языки пламени. Существовала угроза перехода огня на шестой этаж. Спасатели своевременно организовали эвакуацию людей из задымлённых квартир вышележащих этажей жилого дома до прибытия дополнительных сил и средств. На улицу были выведены взрослые и дети, всего - 31 человек. Одному шестимесячному ребёнку потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в больницу с подозрением на отравление продуктами горения. Как позже выяснилось, очаг возгорания находился на кухне 82-ой квартиры. Там же и был обнаружен труп 65-летнего мужчины, когда огонь полностью потушили. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Вскрывать и проливать водой тлеющие полы пожарным пришлось в квартире этажом выше. Сильная температура способствовала образованию прогаров. Причину пожара устанавливают специалисты.