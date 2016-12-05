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Густой смог накрыл Южноуральск

Автор:
lexxx197979
Дата публикации:
09:38
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  • 0

смог и стойкий запах гари уже несколько дней накрывает г. Южноуральск

  • 72
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Комментарии (0)

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