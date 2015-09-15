Медиаисследование "Мобильный репортер"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 17.01 14:19
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- 267
Дорогие мобильные репортёры и телезрители! Приглашаем Вас принять участие в нашем специальном медиаисследовании. Делитесь своими впечатлениями о проекте «Мобильный репортёр», чтобы наше общее дело стало лучше!Принять участие в опросе очень легко! Достаточно перейти по этой ссылке и ответить на несколько вопросов. Это займет не более 5 минут!
Вопросы будут доступны по этой ссылке до 15 февраля включительно, и все это время мы будем принимать Ваши ответы, которые нам так необходимы для изучения роли мобильного репортёра в современных СМИ.
Заранее благодарим всех за ответы! Надеемся на Вашу честность и объективность! Чем больше ответов мы получим на интересующие нас вопросы, тем объективнее и интереснее получится наш общий труд!
Ваш «Мобильный репортёр»
- 267
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