Медиаисследование "Мобильный репортер"

Автор: mreportertv Дата публикации: 17.01 14:19

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Дорогие мобильные репортёры и телезрители! Приглашаем Вас принять участие в нашем специальном медиаисследовании. Делитесь своими впечатлениями о проекте «Мобильный репортёр», чтобы наше общее дело стало лучше!

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267 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176919