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Медиаисследование "Мобильный репортер"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
17.01 14:19
  • 267
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Дорогие мобильные репортёры и телезрители! Приглашаем Вас принять участие в нашем специальном медиаисследовании. Делитесь своими впечатлениями о проекте «Мобильный репортёр», чтобы наше общее дело стало лучше!

Принять участие в опросе очень легко! Достаточно перейти по этой ссылке и ответить на несколько вопросов. Это займет не более 5 минут!

Вопросы будут доступны по этой ссылке до 15 февраля включительно, и все это время мы будем принимать Ваши ответы, которые нам так необходимы для изучения роли мобильного репортёра в современных СМИ.

Заранее благодарим всех за ответы! Надеемся на Вашу честность и объективность! Чем больше ответов мы получим на интересующие нас вопросы, тем объективнее и интереснее получится наш общий труд!


Ваш «Мобильный репортёр»
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