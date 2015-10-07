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На Останкинском пруду оборудуют купель

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17.01 16:05
  • 37
  • 1

В Москве оборудуют купели для верующих в Православный праздник Крещение. На Останкинском пруду напротив храма ведутся работы.

  • 37
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17.01 20:04
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:45 http://www.mskagency.ru/materials/2628342 17.01.17.
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