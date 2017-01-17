Три автомобиля столкнулись в районе Марьино: 1 пострадавший

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17.01 16:21

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На юго-востоке Москвы в районе Марьино столкнулись три автомобиля. ДТП произошло по адресу: улица Верхние Поля, д. 24 и 9 к. 2. Автомобиль «БМВ» выезжая со двора дома 24 по Верхним Полям не заметил «Хендай Солярис» и врезался в него. «Хендай Солярис» развернуло и он ударил встречный автомобиль «Шевроле Кобальт», который двигался по улице Верхние Поля, д. 9. Водителя «Хендая Соляриса» с сотрясением мозга увезли на Скорой в ближайшую городскую больницу. У «Хендая Соляриса» и «Шевроле Кобальт» по какой-то причине не сработали подушки безопасности. Три легковушки получили разные механические повреждения. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Все обстоятельства случившегося выясняются. Интервью: Александр - участник аварии.