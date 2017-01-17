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Три автомобиля столкнулись в районе Марьино: 1 пострадавший

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17.01 16:21
  • 308
  • 4

На юго-востоке Москвы в районе Марьино столкнулись три автомобиля. ДТП произошло по адресу: улица Верхние Поля, д. 24 и 9 к. 2. Автомобиль «БМВ» выезжая со двора дома 24 по Верхним Полям не заметил «Хендай Солярис» и врезался в него. «Хендай Солярис» развернуло и он ударил встречный автомобиль «Шевроле Кобальт», который двигался по улице Верхние Поля, д. 9. Водителя «Хендая Соляриса» с сотрясением мозга увезли на Скорой в ближайшую городскую больницу. У «Хендая Соляриса» и «Шевроле Кобальт» по какой-то причине не сработали подушки безопасности. Три легковушки получили разные механические повреждения. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Все обстоятельства случившегося выясняются. Интервью: Александр - участник аварии.

  • 308
  • 4

Комментарии (4)

  • Гринфельд Павел
    17.01 17:03
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:01 17.01.17
  • Гринфельд Павел
    17.01 17:46
    Копия эфира М24: m24.ru/videos/135003
  • Гринфельд Павел
    17.01 18:38
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:16 mskagency.ru/materials/2628330 17.01.17
  • MR_Denis
    17.01 20:02
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:01 и опубликован на портале АГН "Москва" в 18:16 http://www.mskagency.ru/materials/2628330 17.01.17.
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