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Создание купели на Большом Воронцовском пруду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17.01 17:45
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В Воронцовском парке начали оборудовать купель. В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне.

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