Создание купели на Большом Воронцовском пруду

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17.01 17:45

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В Воронцовском парке начали оборудовать купель. В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне.