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Обзор погоды в столичном регионе 17 января

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17.01 20:54
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В столице установилась комфортная погода. Временами шёл небольшой снег было солнечно. Температура в городе была около -3С.

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