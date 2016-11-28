Подготовка к Крещенским купаниям в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 17.01 18:06

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18 и 19 января 2017 г. в парке «Сокольники» по традиции отметят один из самых древних и почитаемых праздников Русской Православной Церкви — Крещение. Для участников омовения будут организованы отапливаемые шатры и игры у костра. Купание будет сопровождаться духовной музыкой и проповедями. Праздник пройдет на Нижнем Майском пруду. В 20:00 откроется площадка, где будет звучать торжественная музыка. С 21:00 до 21:30 освятят воду и проведут водосвятный молебен, который будет сопровождаться выступлением монастырского хора. В 21:30 на пруду начнут играть в русские народные игры и забавы, а праздничная программа продлится до часа ночи. На протяжении всего Крещения рядом с площадкой будут работать костровые точки, где гости смогут согреться.