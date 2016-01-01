В Тамбове прошел очень сильный снегопад
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 17.01 20:54
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16 января в Тамбове прошел сильный снегопад, временами наблюдалась метель, за сутки выпала треть месячной нормы осадков, прирост снега составил 13 см, и теперь высота снежного покрова составляет 53 см. Из за снегопада увеличилось количество ДТП, коммунальные службы города до сих пор продолжают устранять последствия снегопада. Стоит отметить что такой снежной зимы в Тамбовской области давно не было.
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