В Тамбове прошел очень сильный снегопад

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 17.01 20:54

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16 января в Тамбове прошел сильный снегопад, временами наблюдалась метель, за сутки выпала треть месячной нормы осадков, прирост снега составил 13 см, и теперь высота снежного покрова составляет 53 см. Из за снегопада увеличилось количество ДТП, коммунальные службы города до сих пор продолжают устранять последствия снегопада. Стоит отметить что такой снежной зимы в Тамбовской области давно не было.