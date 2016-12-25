Встреча освобождённых из французской тюрьмы футбольных болельщиков в аэропорту Шереметьево

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Купель на Дворцовом пруду в Останкинском районе Москвы

Купель на Дворцовом пруду в Останкинском районе Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17.01 20:53
  • 68
  • 1

На северо-востоке столицы к Празднику Крещения Господня подготовили единственную купель во всём округе: на Дворцовом пруду рядом с храмом Живоначальной Троицы на 1-й Останкинской улице. Погрузиться в специально подготовленную прорубь – в виде креста – можно будет, начиная с 19:30 18 января и до вечера 19 января. Место погружения уже оборудовали деревянными настилами, лестницей с перилами. К самой проруби проложат ковровую дорожку, чтобы босые люди не поскользнулись на льду. Здесь будут установлены тёплые раздевалки – мужская и женская и туалеты. Всех желающих угостят бесплатным горячим чаем. Для обеспечения безопасности у пруда будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции. В соответствии с требованиями безопасности территорию у пруда огородили бетонными блоками. Люди в ожидании своей очереди окунуться будут стоять на огороженной площадке. Великий праздник Крещения Господня отмечают 19 января.

  • 68
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    17.01 23:34
    М24 в 22:33: http://tv.m24.ru/videos/121240
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

35 1
05:52 | Стрелец
Встреча освобождённых из французской тюрьмы футбольных болельщиков
58 1
17.01 17:03 | Sargo
С завтрашнего дня меняется расписание движения монорельса
70 0
07.01 02:50 | alextsaryev99
Рожденственская служба в храме Сергия Радонежского
14 0
25.12.2016 17:44 | tim777
Пешеходные зоны в центре Москвы огородили бетонными плитами
35 1
17.01 18:06 | Uwis
Подготовка к Крещенским купаниям в парке "Сокольники"