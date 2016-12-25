Купель на Дворцовом пруду в Останкинском районе Москвы

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На северо-востоке столицы к Празднику Крещения Господня подготовили единственную купель во всём округе: на Дворцовом пруду рядом с храмом Живоначальной Троицы на 1-й Останкинской улице. Погрузиться в специально подготовленную прорубь – в виде креста – можно будет, начиная с 19:30 18 января и до вечера 19 января. Место погружения уже оборудовали деревянными настилами, лестницей с перилами. К самой проруби проложат ковровую дорожку, чтобы босые люди не поскользнулись на льду. Здесь будут установлены тёплые раздевалки – мужская и женская и туалеты. Всех желающих угостят бесплатным горячим чаем. Для обеспечения безопасности у пруда будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции. В соответствии с требованиями безопасности территорию у пруда огородили бетонными блоками. Люди в ожидании своей очереди окунуться будут стоять на огороженной площадке. Великий праздник Крещения Господня отмечают 19 января.