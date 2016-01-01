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Главная  /  Репортажи  /  Улицу в Коммунарке очистили от снега и льда после показа репортажа в эфире "Мобильного репортёра"

Улицу в Коммунарке очистили от снега и льда после показа репортажа в эфире "Мобильного репортёра"

Автор:
Korney2016
Дата публикации:
10:59
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Реакция на показанный в эфире ТК "Россия-24" репортаж, по словам мобильного репортёра, была мгновенной!

Уже на следующий день на улице появились люди с лопатами. И расчистили тротуар - аж до асфальта - удивляется мобильный репортёр. "Вот она, сила ТВ!" - пишет автор видео.

При этом местные жители надеются, что больше им не придётся понукать коммунальщиков с помощью телевидения.
  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    11:09
    Уважаемый автор, напишите, пожалуйста, ссылку на Ваш предыдущий репортаж (который послужил катализатором для рабочих).
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