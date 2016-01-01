Улицу в Коммунарке очистили от снега и льда после показа репортажа в эфире "Мобильного репортёра"

Автор: Korney2016 Дата публикации: 10:59

24

24 1

Реакция на показанный в эфире ТК "Россия-24" репортаж, по словам мобильного репортёра, была мгновенной!

24

24 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176950

Уже на следующий день на улице появились люди с лопатами. И расчистили тротуар - аж до асфальта - удивляется мобильный репортёр. "Вот она, сила ТВ!" - пишет автор видео.При этом местные жители надеются, что больше им не придётся понукать коммунальщиков с помощью телевидения.