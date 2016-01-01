Улицу в Коммунарке очистили от снега и льда после показа репортажа в эфире "Мобильного репортёра"
- Автор:
- Korney2016
- Дата публикации:
- 10:59
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- 24
Реакция на показанный в эфире ТК "Россия-24" репортаж, по словам мобильного репортёра, была мгновенной!Уже на следующий день на улице появились люди с лопатами. И расчистили тротуар - аж до асфальта - удивляется мобильный репортёр. "Вот она, сила ТВ!" - пишет автор видео.
При этом местные жители надеются, что больше им не придётся понукать коммунальщиков с помощью телевидения.
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