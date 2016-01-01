В Подмосковье расцвела верба

Автор: Денис Гребенник Дата публикации: 17.01 23:12

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Находясь в п. Северный, Талдомского района столкнулся с природной аномалией. Увидев распустившиеся почки вербы в январе, я удивился, полез в интернет за ответом. Вот что я там нашёл. Более менее адекватное объяснение этому явлению: "Верба, или ива, цветет, когда почувствует, что тепло настало после холодов. Если после зимы держится теплая погода с температурой плюсовой днём и около нуля ночью, то верба просыпается. Разве что ольха раньше вербы зацветает. А так - мохнатенькие пушистики вербы всегда предвещают весну. А бывает, что верба выбрасывает свои соцветия и теплой поздней осенью, и в середине зимы, когда около недели стоят плюсовые температуры."