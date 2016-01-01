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Состояние здоровья машинистов метрополитена начнут контролировать датчики

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.01 23:56
  • 35
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Состояние здоровья машинистов Московского метрополитена будут контролировать онлайн при помощи специальных датчиков, которые крепятся на ухо. Информация с них будет поступать дежурным врачам метро. Если прибор зафиксирует отклонение от нормальных показателей пульса или давления, специалист получит сигнал и при необходимости снимет машиниста с маршрута, даст ему отгул или направит на расширенное медобследование. На Московском центральном кольце уже используются «тревожные браслеты» в виде часов со специальными датчиками. Их выдают машинистам, когда они выходят на смену. Браслеты крепятся на запястье. Электронные часы считывают пульс и передают информацию по беспроводной связи процессору, встроенному в панель управления. Гаджеты измеряют степень усталости человека: снижение концентрации внимания, уменьшение сердечной активности, изменение показаний пульса. Когда браслет фиксирует отклонение от нормы, в кабине сначала включается световая, а затем звуковая сигнализация. Машинист должен на неё отреагировать и нажать специальную кнопку бдительности. В противном случае система безопасности автоматически остановит поезд.

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Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    00:52
    МЦК тут не причем, речь о метро идёт.
  • Max_019
    06:58
    Мда. Главной темой является метро, а снято одно МЦК.
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