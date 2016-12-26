Встреча освобождённых из французской тюрьмы футбольных болельщиков в аэропорту Шереметьево

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Встреча освобождённых из французской тюрьмы футбольных болельщиков

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
05:52
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В аэропорту Шереметьево прошла встреча освобождённых из французской тюрьмы лидеров фанатских движений московских «Локомотива» и «Динамо», а также тульского «Арсенала», Алексея Ерунова и Сергея Горбачёва. Николай Морозов - вернулся раньше. Они получили от года до двух лет тюрьмы. Суд на основании фото- и видеокадров из Старого порта Марселя заключил, что они находились там во время потасовок с англичанами. Все трое заявили, что никого не били, а их действия носили оборонительный характер. При этом суд признал, что каких-то прямых доказательств участия россиян в драках — нет. В декабре прошлого года стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении. "Ребят выпустили по условно-досрочному освобождению с выдворением" - сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Встречать освобождённых прибыла большая группа болельщиков и очень много корреспондентов различных телеканалов.

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