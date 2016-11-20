Вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены с 18 января

Автор: Uwis Дата публикации: 18.01 16:20

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С 18 января вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены в связи с ремонтом эскалатора.