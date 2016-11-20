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Главная  /  Репортажи  /  Вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены с 18 января

Вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены с 18 января

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18.01 16:20
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С 18 января вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены в связи с ремонтом эскалатора.

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