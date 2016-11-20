Вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены с 18 января
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 18.01 16:20
-
- 21
С 18 января вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены в связи с ремонтом эскалатора.
- 21
Медиаисследование "Мобильный репортер"
На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи
В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"
В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега
В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал
Снег в Лондоне парализовал движение
В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс
Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели
С 18 января вход и выход на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии ограничены в связи с ремонтом эскалатора.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)