Колёсные пары вывалились из кузова грузовика на Киевском шоссе

Автор: Аноним Дата публикации: 18.01 16:21

58

58 0

Выезжая на шоссе у фуры из кузова полопались колесные пары, убрали все очень оперативно за 20 минут.