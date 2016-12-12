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Колёсные пары вывалились из кузова грузовика на Киевском шоссе

Автор:
Аноним
Дата публикации:
18.01 16:21
  • 58
  • 0

Выезжая на шоссе у фуры из кузова полопались колесные пары, убрали все очень оперативно за 20 минут.

  • 58
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