В Первоуральске машина по стёкла вмерзла в лёд

Автор: mreportertv Дата публикации: 18.01 15:58

30

30 0

Эти кадры из Первоуральска. Здесь машина почти по стекла вмерзла в лед.

30

30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176996