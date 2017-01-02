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Главная  /  Репортажи  /  В Первоуральске машина по стёкла вмерзла в лёд

В Первоуральске машина по стёкла вмерзла в лёд

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
18.01 15:58
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Эти кадры из Первоуральска. Здесь машина почти по стекла вмерзла в лед.

Теперь, очевидно, владелец авто сможет попасть внутрь только весной. Ну а причиной всему, как сообщается, - прорыв на трубопроводе. Вода сначала затопила участок улицы, а затем, как видно на кадрах, замерзла.

Проблемы теперь не только у автомобилистов - пешеходам тоже приходится несладко - тротуары превратились в каток. Передвигаться приходиться максимально осторожно - чтобы не упасть. Когда, а главное - как будут ликвидированы последствия коммунальной аварии - не сообщается.

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