В Первоуральске машина по стёкла вмерзла в лёд
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 18.01 15:58
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Эти кадры из Первоуральска. Здесь машина почти по стекла вмерзла в лед.Теперь, очевидно, владелец авто сможет попасть внутрь только весной. Ну а причиной всему, как сообщается, - прорыв на трубопроводе. Вода сначала затопила участок улицы, а затем, как видно на кадрах, замерзла.
Проблемы теперь не только у автомобилистов - пешеходам тоже приходится несладко - тротуары превратились в каток. Передвигаться приходиться максимально осторожно - чтобы не упасть. Когда, а главное - как будут ликвидированы последствия коммунальной аварии - не сообщается.
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