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Густой смог над Магнитогорском

Автор:
nataliaVolkova
Дата публикации:
18.01 16:25
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Густой смог опустился на Магнитогорск. Видимость не превышает нескольких десятков метров.

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