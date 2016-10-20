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Дорожные рабочие наносят разметку в ночное время в Москве

Автор:
ve.belov
Дата публикации:
18.01 17:33
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Ночные работы на улице Дорожной в Москве. Почему ночью столько шума? Это спальный район. Почему опять ночные работы? Сейчас улица Дорожная днем не загружена. Третью ночь не спим - два дня гоняла молодежь на машинах без глушителей, а сегодня трудолюбивые рабочие. Пол второго ночи, -4. Работы начались в 00:00 и уже продолжаются два часа. Страшный шум, ор, работает компрессор, стоит свист и грохот, рабочие сдувают снег и лед, греют асфальт, наносят разметку. По всему видно применение мифических нанотехнологий. Но почему опять ночью? С такой политикой городских властей город совсем стал не для жителей.

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