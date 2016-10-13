Густой смог накрыл Южноуральск

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В преддверии православного праздника Крещение Господне

В преддверии православного праздника Крещение Господне

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.01 17:54
  • 17
  • 0

В преддверии православного праздника Крещение Господне горожане отправляются в столичные храмы за святой водой.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
19.01 22:15 | alextsaryev99
Неубранный тротуар на Волжском бульваре в Москве
39 0
18.01 19:34 | LaimeLaim
67 дней осталось до открытия станции метро "Ломоносовский проспект"
84 2
13.10.2016 23:01 | LaimeLaim
Общение гостей православного форума с Патриархом Московский и всея Руси Кириллом
44 1
17.01 17:45 | LaimeLaim
Создание купели на Большом Воронцовском пруду
73 0
30.11.2016 21:10 | LaimeLaim
Центр духовной православной старообрядческой церкви Рогожское