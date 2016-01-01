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Главная  /  Репортажи  /  67 дней осталось до открытии станции метро "Ломоносовский проспект"

67 дней осталось до открытии станции метро "Ломоносовский проспект"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18.01 19:34
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67 дней осталось до открытия новой станции метро Калининско-Солнецвской линии Московского метрополитена. Рядом со станцией метро установлено информационной табло, рассказывающее, когда началось строительство, кто заказчик, сколько дней осталось, насколько % выполнены работы. У двух выходов из метро ведутся облицовочные работы, два выхода уже полностью готовы. Уже скоро горожане и гости столицы смогут оценить новую станцию метро.

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