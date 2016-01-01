67 дней осталось до открытии станции метро "Ломоносовский проспект"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18.01 19:34
-
- 25
67 дней осталось до открытия новой станции метро Калининско-Солнецвской линии Московского метрополитена. Рядом со станцией метро установлено информационной табло, рассказывающее, когда началось строительство, кто заказчик, сколько дней осталось, насколько % выполнены работы. У двух выходов из метро ведутся облицовочные работы, два выхода уже полностью готовы. Уже скоро горожане и гости столицы смогут оценить новую станцию метро.
- 25
Комментарии (0)