67 дней осталось до открытии станции метро "Ломоносовский проспект"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18.01 19:34

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67 дней осталось до открытия новой станции метро Калининско-Солнецвской линии Московского метрополитена. Рядом со станцией метро установлено информационной табло, рассказывающее, когда началось строительство, кто заказчик, сколько дней осталось, насколько % выполнены работы. У двух выходов из метро ведутся облицовочные работы, два выхода уже полностью готовы. Уже скоро горожане и гости столицы смогут оценить новую станцию метро.