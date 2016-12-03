Медиаисследование "Мобильный репортер"

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Демонтаж ледяной тюбинговой горки на площади Революции

Демонтаж ледяной тюбинговой горки на площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18.01 19:34
  • 16
  • 0

На площади Революции идет демонтаж ледяной тюбинговой горки.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
00:24 | denis947
Крещенские купания на юге Москвы - фотолента
46 0
18.01 19:33 | tim777
В центре Москвы перенесена трамвайная остановка "Калужская площадь"
212 0
03.12.2016 14:00 | Max_019
Третий этап сноса самостроя стартовал в столице
55 1
12.01 11:53 | Sargo
Скульптура Петуха на станции метро "Площадь революции"
31 0
02.01 22:32 | LaimeLaim
Тюбинговая горка на площади Револиции начала таять