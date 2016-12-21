Густой смог накрыл Южноуральск

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Сокольниках на путях застрял трамвай (18.01.17)

В Сокольниках на путях застрял трамвай (18.01.17)

Автор:
admrako
Дата публикации:
13:04
  • 2
  • 0

В районе ст. м. Сокольники трамвай застрял на путях и перекрыл движение транспорта по улицам Русаковская и Стромынка в центр и все трамвайное движение.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

38 0
15:28 | Гринфельд Павел
Верующие отмечают православный праздник Крещение Господня
50 0
18.01 20:31 | Artem_077
На ул. 6-я Парковая введено одностороннее движение от ул. Первомайская до Измайловского проспекта
2 0
21.12.2016 22:28 | Uwis
На улицах Москвы появились брендированные к Новому году пассажирские автобусы
59 0
29.11.2016 12:57 | mars66
На северо-западе Москвы встали трамваи
38 0
06.01 14:49 | Gleb2122
Обледенение проводов привело к задержки движения МЦК (5.01.17.)