В Сокольниках на путях застрял трамвай (18.01.17)

Автор: admrako Дата публикации: 13:04

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В районе ст. м. Сокольники трамвай застрял на путях и перекрыл движение транспорта по улицам Русаковская и Стромынка в центр и все трамвайное движение.