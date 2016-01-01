Опасное соседство: в 5-м Донском проезде над головами прохожих нависла крупная сосулька
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18.01 19:38
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На юге Москвы в Донском районе на крыше административного здания выросла крупная сосулька. На крыше здания дома №15 по 5-му Донскому проезду над головами прохожих нависла сосулька внушительных размеров. В длину она составляет около полуметра. Вероятно коммунальные служб ещё не добрались до очистки кровли здания, в связи с чем сосулька достигла таких масштабов. Предупреждающих табличек и ленточек поблизости нет. Вероятно эксплуатационные службы надеются, что при падении сосульки никто не пострадает, т.к тротуар ограждает небольшой газон.
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