Опасное соседство: в 5-м Донском проезде над головами прохожих нависла крупная сосулька

Автор: tim777 Дата публикации: 18.01 19:38

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На юге Москвы в Донском районе на крыше административного здания выросла крупная сосулька. На крыше здания дома №15 по 5-му Донскому проезду над головами прохожих нависла сосулька внушительных размеров. В длину она составляет около полуметра. Вероятно коммунальные служб ещё не добрались до очистки кровли здания, в связи с чем сосулька достигла таких масштабов. Предупреждающих табличек и ленточек поблизости нет. Вероятно эксплуатационные службы надеются, что при падении сосульки никто не пострадает, т.к тротуар ограждает небольшой газон.