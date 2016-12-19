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Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы перенесена трамвайная остановка "Калужская площадь"

В центре Москвы перенесена трамвайная остановка "Калужская площадь"

Автор:
tim777
Дата публикации:
18.01 19:33
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В центре Москвы перенесли остановку трамваев «Калужская площадь». Об этом сообщается на официальном сайте Мосгортранса. В ведомстве пояснили, что остановка «Калужская площадь» (посадка) для маршрутов трамвая №№А, 14, 26, 47 переносится на разворотное кольцо. Таким образом, стоянки для посадки пассажиров возле домов №2 и 6 на улице Шаболовка отменяются. Остановка «Калужская площадь» для высадки пассажиров возле дома №9 на улице Шаболовка будет действовать в течение всего периода работы маршрутов. Также там добавили, что «Калужская площадь» для высадки пассажиров возле дома №13 на улице Шаболовка будет работать только для трамваев, следующих в депо.

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