В центре Москвы перенесена трамвайная остановка "Калужская площадь"

Автор: tim777 Дата публикации: 18.01 19:33

46

46 0

В центре Москвы перенесли остановку трамваев «Калужская площадь». Об этом сообщается на официальном сайте Мосгортранса. В ведомстве пояснили, что остановка «Калужская площадь» (посадка) для маршрутов трамвая №№А, 14, 26, 47 переносится на разворотное кольцо. Таким образом, стоянки для посадки пассажиров возле домов №2 и 6 на улице Шаболовка отменяются. Остановка «Калужская площадь» для высадки пассажиров возле дома №9 на улице Шаболовка будет действовать в течение всего периода работы маршрутов. Также там добавили, что «Калужская площадь» для высадки пассажиров возле дома №13 на улице Шаболовка будет работать только для трамваев, следующих в депо.