На ул. 5-я Парковая введено одностороннее движение от Заводского проезда до ул. Первомайская

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На улице 5-я Парковая введено одностороннее движение от Заводского проезда до улицы Первомайская. Выставлены знаки "Кирпич" по направлению от улицы Первомайская в сторону Заводского проезда. Теперь с улицы Первомайская нельзя сворачивать на улицу 5-я Парковая, но не все водители знают или не видят знаки, и, нарушают, двигаясь под "Кирпич". Когда свободная улица 5-я Парковая, нарушители сворачивают с улицы Первомайская и двигаются по ней. Когда же на светофоре стоят автомобили в 2 ряда на улице 5-я Парковая перед улицей Первомайская, то нарушители, поворачивая с Первомайки входят в ступор, не понимая, почему вдруг машины стоят в 2 ряда, потом, видимо, поняв, что движения больше нет, уезжают. На прилегающих дорогах (выездах со дворов) на улице 5-я Парковая стоят знаки "Выезд на полосу с односторонним движением".