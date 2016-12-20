На ул. 6-я Парковая введено одностороннее движение от ул. Первомайская до Измайловского проспекта

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На улице 6-я Парковая введено одностороннее движение от улицы Первомайская до Измайловского проспекта. Также установлены знаки "Кирпич" по направлению к улице Первомайская, а на выездах со дворов знаки "Выезд на полосу с односторонним движением". Движение по 6-й Парковой в сторону Первомайки запрещено. На данной улице движение не такое интенсивное по сравнению с 5-й Парковой https://www.mreporter.ru/reports/177015 и на момент съёмки только одна машина нарушила, проехав в сторону улицы Первомайская (под "Кирпич"), другие же несколько машин, завидев знаки, свернули во дворы в надежде проехать до улицы 5-я Парковая.