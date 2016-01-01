Медиаисследование "Мобильный репортер"

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Крещенские купания в купели Шибаевского пруда в Кузьминках

Крещенские купания в купели Шибаевского пруда в Кузьминках

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18.01 23:14
  • 56
  • 0

В купели Шибаевского пруда, что в Кузьминском парке, проходят Крещенские купания. Желающих окунуться в прорубь с каждым часом становится всё больше и больше. Приходят верующие люди разных возрастов. Порядок возле купели осуществляют наряды полиции и ОМОНа. Дежурит карета Скорой помощи. Так же за безопасностью следят сотрудники МЧС. Организованы несколько больших и тёплых палаток, где можно переодеться. Из-за большого количества верующих, к купели сотрудники полиции пропускают людей небольшими партиями.

  • 56
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
00:24 | denis947
Крещенские купания на юге Москвы - фотолента
475 5
17.01 16:21 | Гринфельд Павел
Три автомобиля столкнулись в районе Марьино: 1 пострадавший
31 0
15.01 23:51 | Leobr
Новогодний Петербург ч.1 Святки в Доме Национальностей
39 1
18.01 23:51 | denis947
Крещенские купания проходят в Царицыно
12 0
00:22 | Viktor Voroshilov
Купание на Крещение началось в Нижнем Новгороде