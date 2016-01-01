Крещенские купания в купели Шибаевского пруда в Кузьминках

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18.01 23:14

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В купели Шибаевского пруда, что в Кузьминском парке, проходят Крещенские купания. Желающих окунуться в прорубь с каждым часом становится всё больше и больше. Приходят верующие люди разных возрастов. Порядок возле купели осуществляют наряды полиции и ОМОНа. Дежурит карета Скорой помощи. Так же за безопасностью следят сотрудники МЧС. Организованы несколько больших и тёплых палаток, где можно переодеться. Из-за большого количества верующих, к купели сотрудники полиции пропускают людей небольшими партиями.