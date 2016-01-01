В ДТП на северо-востоке столицы пострадали 2 человека

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Вечером 18 января на северо-востоке Москвы произошло ДТП. На пересечении улиц Менжинского и Енисейской столкнулись автомобили: "Subaru" и "Nissan Teana", а также рейсовый автобус "ЛиАЗ". Как пояснил водитель а/м "Subaru", а также свидетели, автобус 605 маршрута двигался по улице Менжинского в направлении ж/д платформы "Лосиноостровская". На перекрёсток с Енисейской улицей он выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время перпендикулярно ему уже начали движение автомобили. Автомобиль "Subaru" двигался в сторону центра, а "Nissan" навстречу ему. Во избежании столкновения с автобусом, водитель "Subaru" решил объехать автобус слева. Автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Nissan". В результате ДТП машины разбросало в разные стороны. Столкновения с автобусом не было. На место происшествия незамедлительно прибыли несколько бригад Скорой помощи и сотрудники ДПС. Водителю и пассажиру из автомобиля "Nissan" потребовалась госпитализация. Больше никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.