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Купание на Крещение началось в Нижнем Новгороде

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
00:22
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Нижний Новгород, Автозаводский район. Озеро "Земснаряда". Праздник православных Крещение Господне ежегодно отмечается 19 января. За 2 часа до его наступления 18 купание уже началось. Городские власти, совместно с сотрудниками МЧС оборудовали в Нижнем Новгороде несколько десятков специальных мест. Освещение, вырезка льда и подготовка проруби, устройство ограждения и деревянных трапов, установка лавочек и палатки для переодевания, лопаты и персонал, убирающий лёд из полыньи. Было организовано дежурство и присмотр за купающимися. Все чётко. Горожане были заранее проинформированы. Одно из таких мест посетил мобильный репортёр и заодно и сам искупался, впервые на 45-ом году жизни! С почином! Вода +4. Температура воздуха -8. Небольшой ветерок. Песочное дно отлично видно и до него около 70см. Теперь советы от испытавшего на себе обряд купания на Крещение: При входе в воду и выходе обязательно держитесь за поручни! Деревянный настил покрыт льдом и можно упасть, получив травму. По выходу на берег - быстро оденьте носки и обувь. Несколько минут и пальцы уже не чувствуются. Затем, если вы окунались с головой - обязательно быстро вытрите полотенцем волосы и наденьте шапку. Потом можно всё остальное. На берегу тело адаптируется и уже не холодно. Мороз не чувствуется. Если имеется горячий чай, принесенный с собой - выпейте и получайте удовольствие! Говорят, что при купании смываются грехи и человек становится чистым и непорочным, как только что родился. С Крещением!

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