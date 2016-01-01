Крещенские купания на юге Москвы - фотолента
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 00:24
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- 31
Фотографии с проведения крещенских купаний в ночь на 19 января на юге Москвы в парке Царицыно и на Борисовских прудах.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Фотографии с проведения крещенских купаний в ночь на 19 января на юге Москвы в парке Царицыно и на Борисовских прудах.
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