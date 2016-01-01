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Крещенские купания на юге Москвы - фотолента

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:24
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Фотографии с проведения крещенских купаний в ночь на 19 января на юге Москвы в парке Царицыно и на Борисовских прудах.

  • 31
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