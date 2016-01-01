В лесной зоне Новосибирска складируют снег

Автор: BarMen Дата публикации: 09:23

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Каждую зиму (начиная с конца 90-х г.г.) в Советском районе города Новосибирска, между микрорайонами "Щ" и "Н.Ельцовка", районная администрация устраивает в лесной зоне безобразный снегоотвал, который всё больше убивает лес и портит экологию окружающей среды. Эти кадры сняты чуть меньше месяца назад. "Вот так зимой 2016-2017 годов выглядит эта местность. На встречах с представителями властей неоднократно предлагалось убрать снегоотвал из леса. Но власть не в состоянии решить эту проблему. Либо от неумения, либо от нежелания," - пишет автор видео.