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Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на Дубнинской улице пострадали 2 пешехода: 1 из них ребёнок

В ДТП на Дубнинской улице пострадали 2 пешехода: 1 из них ребёнок

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:54
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Утром 19 января на севере столицы произошло ДТП. На перекрёстке Дубнинской улицы с улицей 800-летия Москвы столкнулись автомобиль "Шкода Октавия" и рейсовый автобус "ЛиАЗ". Автомобиль двигался по Дубнинской улице в сторону платформы "Лианозово". Автобус двигался навстречу и совершал левый поворот, на ул. 800-летия Москвы. Автомобиль врезался в переднюю часть автобуса, автомобиль развернуло, он вылетел на тротуар и сбил стоящих там пешеходов. Пострадал мужчина и ребёнок в коляске. Всем потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства аварии.

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Комментарии (1)

  • tim777
    13:04
    АГН в 11:39: http://www.mskagency.ru/materials/2628992
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