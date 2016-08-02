Густой смог накрыл Южноуральск

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Верующие приходят в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру за святой водой

Верующие приходят в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру за святой водой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:33
  • 11
  • 0

Тысячи верующих приходят сегодня в Лавру в Сергиевом-Посаде за святой водой.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

56 0
18.01 15:48 | LeeONtea
Грузовик "растерял" колёсные пары на дороге в Подмосковье
241 2
17.01 23:12 | Денис Гребенник
В Подмосковье расцвела верба
73 1
14.01 15:34 | Max_019
Работа снегосплавного пункта "Сельскохозяйственный"
11 0
14:23 | denis947
Огромные очереди за священной водой у храма в Марьино
596 3
02.08.2016 18:14 | facebook1076222342425690
Смертельное ДТП произошло под Сергиевым Посадом