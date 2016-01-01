Коммунальщики города Донского отреагировали на показанный в программе "Мобильный репортер" репортаж

Автор: Станислав Скидан Дата публикации: 12:19

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Недавно мобильный репортёр из города Донского выкладывал ролик о том, что улицу Кирова не очищали от снега более 2 месяцев.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177044