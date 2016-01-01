Коммунальщики города Донского отреагировали на показанный в программе "Мобильный репортер" репортаж
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 12:19
-
- 12
Недавно мобильный репортёр из города Донского выкладывал ролик о том, что улицу Кирова не очищали от снега более 2 месяцев.Но после показа репортажа в эфире программы "Мобильный репортер" на ТК "Россия-24" улицу очистили на следующий день, утром! Об этом сообщает местный житель.
Отреагировали, как отмечает мобильный репортёр, очень быстро! "Но хочется, чтобы коммунальщики сразу выполняли свои обязанности! Спасибо Мобильному репортеру ещё раз!" - пишет автор видео.
- 12
Комментарии (0)